Atatürk'ün emaneti Gazi Koşu'nda kupa günü

26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:10

Atatürk'ün 1927 yılında başlattığı ve günümüze kadar gelen Gazi Koşusu, bugün 95. kez koşulacak. Tarihi koşuda 22 at sahibi, jokey ve antrenörü büyük bir heyecan yaşayacak. Birçok ulusal kanalın yanı sıra yurt dışından da yayınlanacak olan atçılığımızın derbi mücadelesinde 3 yaşlı safkanlar sadece bir kez piste çıkıyor. Büyük yarış TJKTV başta olmak üzere saat 17.15'ten itibaren naklen yayımlanacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yarışı izlemesi bekleniyor.