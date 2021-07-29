Atatürk’ün eşyaları Troya Müzesi’nde
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özel eşyaları için Troya Müzesi’nde konservasyon çalışması yapıldı.
Çanakkale’deki 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı, şekerliği ile gümüş kutusu için konservasyon çalışması yapıldı. Müzeye gelen ziyaretçiler, Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmasını izleme imkânı buldu.
12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müzede, Troya Ören Yeri başta olmak üzere, diğer antik kentlerden çıkan 2 bin eser sergilenmeye başlandı. 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi zemin katında 7 ay önce başlatılan ‘Perdeler Açılıyor’ projesi kapsamında müzedeki 3 restorasyon ve konservasyon laboratuvarında, her çarşamba 11.00 ile 15.00 saatleri arasında perdeler açılıp, yapılan çalışmaların ziyaretçilere izletilmesi fırsatı sunuluyor.
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