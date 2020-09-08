Atatürk’ün makam araçları Samsun’da
Samsun’daki Gülsan Sanayi Sitesi’nde otomobil tamircisi Enver Yıldırım, Atatürk’ün makam aracı olarak kullandığı otomobillerden dördünün benzerini yaptı. Otomobilleri Anıtkabir’e giderek gören ve edindiği fotoğraflara bakarak yapan Enver Yıldırım, Samsun’a dört makam aracı kazandırdı.
Enver Yıldırım 2020 yılında da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı ile iki makam aracı daha yaptı.
19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkan ve silah arkadaşları ile birlikte 25 Mayıs 1919 günü üç hurda Mercedes marka otomobille Havza’ya giden Mustafa Kemal Atatürk’ün o yolculukta kullanılan iki otomobilinin benzerini yaptı. Otomobillerden birine “1919 SAMSUN” diğerine de “55 ATA 55” yazılı plakalar takıldı.
Yeni yapılan otomobillerden birinde Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli de bulunuyor. Makam araçları ulusal bayramlarda ve diğer bazı özel günlerde Samsun’da kent turu atıyor.
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