"Atatürk'ün mirasını talan ettirmeyeceğiz"

08 Haziran 2020 Pazartesi, 13:29

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Atatürk'ün Türk milletine bağışladığı tarihi arazilerin Millet Bahçesi adıyla talan edilme girişimlerine sert tepki gösterdi.

Atatürk'e ait tarihi Yürüyen Köşk'ün de içinde bulunduğu arazilerin TOKİ'ye tahsis edilmesini 3 ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Barut, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını, tarım topraklarının talan edilmesi girişimlerine izin vermeyeceklerini duyurdu.

"TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM'ye 3 ayrı soru önergesi sunan Ayhan Barut,

"Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olan ve halen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nce kullanılan, 113.4 dekar büyüklüğünde mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde 20.05.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile TOKİ tarafından 'Millet Bahçesi' yapılması gerekçesiyle tahsis değişikliği yapılmıştır" dedi.

"ULUSAL EMANETTİR"

Söz konusu arazide asırlık çınar ağacının köşke değen bir dalını kestirmemek için Atatürk’ün raylarla ileriye taşıttığı tarihi Yürüyen Köşk'ün de bulunduğuna dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:

"Kurumlar arasında gizli yazışmalar sonucunda yapılan tahsis değişikliği kuşkuludur. İlk adı 'Millet Çiftliği' olan ve şu an 'Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü' tarafından amacına uygun kullanılan Yalova’da ulusumuza emanet arazilerin akıbetinden endişe edilmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bölge ve ülke tarımının gelişmesi, yetiştiricilikte modern tekniklerin kullanımı ve çiftçilerin bu tekniklerle tanışması amacıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde araziler satın alınarak çiftlikler oluşturmuş, 11.06.1937 tarihinde bizzat kendilerince yazılan 'Vasiyet Mektubu' ile amacına uygun kullanma şartıyla Türkiye Cumhuriyeti hazinesine bağışlanmıştır. Bir çok mahkeme kararı ile söz konusu arazinin amacı dışında kullanılamayacağı açıktır. Ulu Önderimiz Atatürk'ün ulusal emanetine, mirasına ve tarım topraklarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

"TALAN MI EDİLECEK?"

CHP Milletvekili Ayhan Barut'un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede şu sorular yer alıyor:

"1- Sonsuza dek Türk milletine bağışlanan ve çeşitli dönemlerin ardından 1986 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü adını alarak halen Tarım ve Orman Bakanlığı’na doğrudan bağlı 11 Merkez Araştırma Enstitüsünden biri olarak çalışmalarına devam eden enstitüde bugüne dek toplam 3.704 çeşit, tip ve takson gen kaynaklarında muhafaza edilirken, toplam 114 yeni çeşit geliştirilerek üretime kazandırılmıştır. Yapılan tahsis değişikliği ile enstitünün bu yapısına zarar verilecek midir?

2- Yalova’daki Millet Çiftliği arazisi Ulu Önder Atatürk’ün vasiyetine rağmen çarpık kentleşme ve rant amaçlı işlemlerle talan mı edilmek istenmektedir?

3- Yalova özelinde geçmişte yargıya taşınan tahsisler ve bu tahsisleri iptal eden yargı kararlarının bilinmesine ve 'hukuk devleti' ilkesine rağmen bu tahsis değişikliği neden yapılmıştır?

4- Tahsis değişikliği yapılan söz konusu alanın 1989 yılında revizyon imar planı ile sağlık, spor, eğitim ve kamu tesisi şeklinde farklı kullanımlara açılmak istenmesi üzerine konunun yargıya taşındığı ve Danıştay 6. Dairesi kararıyla söz konusu arazinin Araştırma Enstitüsü’nde kalması yönünde hüküm verdiği bilinmekte midir?

5- Danıştay kararına rağmen aynı yerde “Millet Bahçesi' yapma girişimi emsal nitelikte olan Danıştay’ın verdiği yargı kararını yok saymak değil midir? Bu işlemin Anayasaya aykırı ve suç olduğu gözardı mı edilmek isteniyor?

6- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü kullanımındaki mülkiyeti Hazineye ait olan toplam 1.750,55m2 alanın Adalet Bakanlığı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsisine dair karar ve bu tahsise ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olurunun iptaline yönelik Danıştay 10. Dairesi'ne açılan davada iptal kararı verildiğini biliyor musunuz?

7- Yalova Atatürk Tarım İşletmesi'nin özelleştirilerek tasfiye edilmesi sürecinde Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararına karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği karardan haberdar mısınız?

8- Yaşanan salgın nedeniyle tarım sektörünün ne kadar stratejik öneme sahip olduğunun görüldüğü bu dönemde Ulu Önderimiz Atatürk'ün emaneti olan tarihi mirasa yönelik yıkıcı nitelikteki bu kararın iptalini düşünüyor musunuz?"