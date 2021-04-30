Atatürk'ün müttefiki deyip Erivan'daki Mahatma Gandhi anıtını ateşe verdiler
Ermenistan'ın başkenti Erivan Belediyesi tarafından kent merkezine dikilen Mahatma Gandi anıtı, aşırılık yanlıları tarafından, "Atatürk'ün müttefiki" denilerek ateşe verildi.
Kimliği belirsiz kişiler Erivan'da, Hint kurtuluş önderi Mahatma Gandi'ye ait anıtı ateşe verdiler. Eylemi üstlenen "Alternatif Erivan Belediyesi" adlı grup Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Gandi bir Ermeni düşmanı ve Atatürk'ün müttefikiydi. Bu anıtın yıkılması için savaşacağız. Erivan'da yeri yok" ifadelerine yer verdi.
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Rus Interfax ajansının haberine göre anıt, belediye kararıyla bu hafta Erivan'da dikilmiş ve ardından çeşitli saldırıların hedefi haline gelmişti.
Anıta muhalifet edenler düşüncelerini, Gandi'nin 1915 olaylarını "soykırım" şeklinde tanımlamamasına dayandırıyor; destekçileri ise bunun doğru olmadığını öne sürüyor.
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