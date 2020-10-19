İş Bankası’nın Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarması gereken 380 milyon lira aktarılmadı!

19 Ekim 2020 Pazartesi, 13:29

Sayıştay’ın Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu için hazırladığı 2019 yılı denetim raporlarında Atatürk’ün vasiyetinin yerine getirilmediği ortaya çıktı.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİNE UYULMADI

Sayıştay’ın iki raporunda yapılan tespitlere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararı ile Atatürk’ün mirası gereği İş Bankası’ndan iki kuruma aktarılması gereken para aktarılmadı. Raporlarda İş Bankası’ndan Türk Tarih Kurumu’na 188 milyon lira, Türk Dil Kurumu için ise 192 milyon liralık temettü gelirinin aktarılması gerektiği belirtildi.

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre; Sayıştay’ın Türk Tarih Kurumu için yazdığı raporda, “İdarenin 2019 yılı gelirleri incelendiğinde, 664 sayılı KHK’da sayılan gelirlerden “genel bütçeden yapılacak yardımlar” ve “Atatürk’ün vasiyetinde yer alan gelirler” ile “bağış ve yardım gelirleri” dışındaki bütün gelirleri elde ettiği görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Raporda, Türk Tarih Kurumu’nun 2019 yılında elde ettiği 289 milyon 237 bin 477 liralık gelir içinde Atatürk’ün vasiyeti kapsamında İş Bankası’ndan gelmesi gereken 188 milyon liralık gelirin bulunmadığını belirterek, söz konusu gelire Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun “Bankacılık sektörünün öz kaynak yapısının güçlü tutulması için” aldığı karar nedeniyle aktarılmadığına dikkat çekti.

Sayıştay’ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

“T. İş Bankası AŞ, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşme’ye göre 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi kar dağıtımı izni için BDDK’ya başvuruda bulunmuştur. BDDK, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, T. İş Bankasının 2018 yılı net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır. Bu çerçevede, T. İş Bankası Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarihli kararı uyarınca, kârın Esas Sözleşme’nin 58’inci maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye aktarılması hususu, 30.03.2019 tarihli Banka Genel Kurulunca onaylanmıştır.”

TÜRK DİL KURUMU’NA 192 MİLYON LİRA AKTARILMADI

Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda Türk Dil Kurumu’na da İş Bankası’ndan gelmesi gereken paranın aktarılmadığı ortaya çıktı.

Raporda, Türk Dil Kurumu’na Atatürk’ün vasiyeti gereği aktarılması gereken 192 milyon liranın yine BDDK’nın kararı gereği verilmediği tespiti şu ifadelerle yer aldı:

"2019 yılı geliri olarak 206.632.000,00 TL öngörülmüş, yıl sonunda %15,83 artışla 239.355.458,58 TL gelir gerçekleşmiştir. İdare, en önemli gelir kalemi olan Atatürk’ün mirası kapsamında T. İş Bankası AŞ’den 2019 yılı için öngörülen 192.000.000,00 TL tutarındaki temettü gelirlerinden her hangi bir gelir elde edememiştir.

T. İş Bankası AŞ, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşme’ye göre 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi kar dağıtımı izni için BDDK’ya başvuruda bulunmuştur. BDDK, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, T. İş Bankasının 2018 yılı net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır. Bu çerçevede, T. İş Bankası Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarihli kararı uyarınca, kârın Esas Sözleşme’nin 58’inci maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye aktarılması hususu, 30.03.2019 tarihli Banka Genel Kurulunca onaylanmıştır."