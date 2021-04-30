Atay: Efeler’i hep birlikte yönetelim
Aydın Efeler'de vatandaşın kentte söz sahibi olması ve hayal ettiği projeleri uygulamak için görüş sandıkları yerleştirildi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, vatandaşın kentte söz sahibi olması ve hayal ettiği projeleri uygulamak için muhtarlıklara, belediye binasına ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne sandıklar yerleştirdi.
Vatandaş kent için istediği projeyi yazacak. Mektuplardaki proje, belediye meclisine götürülecek. Meclis üyeleri onaylarsa projeler hayata geçirilecek. Kurulan sandıklarla Efeler halkının yaşadıkları kentte söz sahibi olmalarını sağlayacaklarını anlatan Başkan Atay, “Efeler hepimizin, gelin birlikte yönetelim. Kentimize, mahallemize dair kurduğumuz hayallerden, ortak geleceğimize yönelik yol haritalarını birlikte hazırlamak için sizlerden hayallerinizi paylaşmanızı istiyoruz. Hayallerinizi, projelerinizi bizimle paylaşarak, Efeler’i marka kent yapma yolundaki çabalarımıza katkı sunabilirsiniz” diyerek herkesi mektup yazmaya davet etti.
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