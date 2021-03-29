Atay'dan apartman görevlilerine örgütlenme çağrısı
Aydın'da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçedeki apartman görevlileri ile bir araya geldi. Atay, “Haklarınızı sonuna kadar arayacağınız bir yapılanma gerçekleştirmeli ve dernek kurmalısınız" diyerek görevlilere örgütlenmeleri çağrısında bulundu.
Apartman görevlileri ile buluşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Sizler çok önemli bir görev yaptığınız halde, bir dernek çatısı altında birleşmiş olmadığınızı gördük. İnanın örgütlü olmadığınız zaman haklarınızı elde edemezsiniz. Birlikten güç doğar, örgütlü olmalısınız. Örgütlü olursanız haklarınızı elde edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde dernek kurmalı ve gücünüzü bu dernek ile her yerde göstermelisiniz. Efeler Belediyesi olarak 7 gün 24 saat emrinizdeyiz. İstediğiniz zaman benim telefonumu da müdürlerimizin telefonunu da arayabilirsiniz” diye konuştu.
“SİZLER ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVDESİNİZ”
Emekçilere çok önemli bir görev yaptıklarını söyleyen Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sizler o kadar önemli bir görev yapıyorsunuz ki görev alanınız içinde bir derdi olan ilk önce sizi arıyor. Sizlerin bu sorunları, Efeler Belediyemize iletmenizi istiyoruz. Efe Halk Masamıza ilettiğiniz sorunlarınızın, kaç saat içinde çözüldüğü her hafta önüme rapor olarak geliyor. Bütün sorunlarınızın anında çözülebilmesi için bir sistem kurduk, yüzde 98 oranında sorunların giderildiği bu sistemi başarı ile uyguluyoruz. Sizlerin de bizimle paylaşarak sorunların çözümüne katkı yapmanızı istiyoruz. Sizlerle birarada olmaktan çok büyük mutluluk duydum."
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