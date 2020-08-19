‘Ateş Arabaları’ filminin yıldızı Ben Cross hayatını kaybetti

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:44

Tam adı Harry Bernard Cross olan ve Londra’da işçi sınıfına mensup bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Ben Cross kısa bir süredir tedavi gördüğü bir hastalığa yenilerek Avusturya’nın Viyana kentinde hayata veda etti.

Dünyaca ünlü Dramatik Sanatlar Kraliyet Akademisi RADA’dan mezun olan Ben Cross sinemada ilk rolünü 1977’de çekilen “A Bridge Too Far” adlı filmde üstlenmişti.

Aynı yıl Royal Shakespeare Company’ye katılan Cross ünlü müzikal “Chicago”da canlandırdığı Billy Flynn rolüyle büyük başarı kazandı.



Onu tüm dünyaya tanıtan film ise “Ateş Arabaları” (“Chariots of Fire”) adlı yapım oldu. 1981 tarihli film 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılan Britanyalı atletlerin gerçek öyküsünü anlatıyordu ve Ben Cross da 100 metrede altın madalya kazanana Harold Abrahams’ı canlandırdı.

En İyi Film dahil toplam dört dalda Oscar kazanan “Ateş Arabaları” bir anlamda Ben Cross’un kariyerinin zirvesi olmuş ve ünlü oyuncu sonraki yıllarda bir türlü aradığı özel rolü bulamamıştı.



1995 tarihli “First Knight”, 2009 tarihli “Star Trek” gibi sinema filmlerinde dikkat çekici roller üstlenen ben Cross 2006 tarihli BBC yapımı “Nuremberg: Nazis on Trial” adlı dizide Adolf Hitler’in sağ kolu Rudolp Hess’i canlandırdı.

