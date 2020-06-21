"Ateş Çemberli Güneş Tutulması" saat kaçta?

21 Haziran 2020 Pazar, 09:21

"Ateş Çemberli Güneş Tutulması" adı verilen bu tutulma, bugün, Türkiye saati ile 06.45'de başladı; 12:34'te sona erecek ve Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada gözlemlenebilecek. Görülebilirlik güzergâhı üzerindeki bölgeler arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Kızıldeniz, Yemen, Suudi Arabistan, Umman, Umman Körfezi, Pakistan, Hindistan, Çin, Tayvan, Filipin Denizi (Guam'ın güneyi), Avustralya'nın kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeyi bulunuyor. Tutulmanın Türkiye'den ise en net Hakkari'den görülebileceği belirtiliyor.

En yüksek tutulma Türkiye saatiyle 09:40'ta (0640 GMT) gerçekleşecek.

ATEŞ ÇEMBERLİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulmaları, Dünya'dan bakıldığında, Ay'ın Güneş'i kapatması ile gerçekleşiyor. Ateş Çemberli Güneş Tutulması da bu olaylardan biri. Ama buradaki fark, tutulmanın Ay'ın, Dünya'dan en uzak yörüngesindeyken gerçekleşmesi. Bu yüzden Güneş tam olarak kapanmıyor ve karşımıza, dairesel bir Güneş çemberi çıkıyor. Tam Güneş tutulmalarında ise Ay, Güneş'i tamamen kapatabiliyor.

Ateş Çemberli Güneş Tutulması sırasında Ay, tutulmanın zirvesinde, Güneş'in yüzde 99.4'ünü kapatacak. Aşağıdaki animasyonda hareket eden gölge, tutulmanın nerelerde görüleceğini gösteriyor.

Kaynak: CHIP Online