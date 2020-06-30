Athena Gökhan kızının resmini ilk kez paylaştı

30 Haziran 2020 Salı, 09:29

Genellikle Twitter hesabından yaptığı politik yorumlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.3 çocuk babası olan Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan özene bezene saklıyordu. Başarılı isim, ilk kez sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"GÜZEL VE ÇİRKİN"

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile çekilen fotoğrafını "Merhaba bir fotoğraf alabilir miyiz? Güzel ve çirkin" notuyla paylaştı. Özoğuz'un paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.Ünlü şarkıcının paylaşımına, "Bu ne güzel bir çocuk böyle", "Babasının modeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu fotoğrafta 4 yaşında olan Ayşe Derya, şimdilerde 7 yaşında.