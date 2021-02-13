Athena Gökhan'dan dikkat çeken parti mesajı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 13:39

1961 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP), bugün 60. yılını kutluyor. 'TİP 60 yaşında' ve 'iyi ki varsın TİP' etiketleriyle sosyal medyanın gündemine oturan 60. yıl kutlamalarına bir destek mesajı da Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili Barış Atay'ın paylaşımını alıntılayan Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye İşçi partili olmak; Halk için her türlü zorbalığa, hırsızlığa, sömürüye karşı hakları savunmak demektir."

Türkiye İşçi partili olmak; Halk için Her Türlü zorbalığa, hırsızlığa, sömürüye karşı hakları savunmak demektir.#iyiKiVarsınTİP #TİP60Yaşında https://t.co/f58RIBqNFu — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 13, 2021



