Atiba Hutchinson kararını verdi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:09

Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş’ta oynama kararı aldı. Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı terletecek.

Futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Atiba, şampiyonluğun ardından bir televizyon kanalına verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.

Siyah beyazlılarda 8'inci sezonunu geride bırakan Kanadalı orta saha, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.

Beşiktaş'ın kaptanı siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.