Atiba yuvada kaldı
Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Kanadalı oyuncuya yıllık 500 bin Avro ödeyecek.
2013 yıl yaz transfer döneminde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından bonservis ödenmeden transfer edilmeden Kanadalı, Beşiktaş orta sahasının vazgeçilmez ismi oldu. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 204 maçta forma giydi. 17.430 dakika sahada kalan Kanadalı, savunma ağırlıklı oynamasına rağmen 18 gol 23 asistlik performans gösterdi.
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