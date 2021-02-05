Atıklar derelere karışıyor, bakanlık ceza kesti ama değişen bir şey yok

05 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ve çevresinin su kaynağı olan Madra Barajı’na sadece 2,75 kilometre mesafedeki Karaayıt Köyü’nde faaliyet yürüten demir madeninin atık havuzu ve pasaların dereye akmasıyla ilgili 270 bin lira para cezası kesti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin cezanın ardından kirliliğin hâlâ dereye akmaya devam ettiğine dikkat çekerek “Yaşam alanının, evlerin dibinde. İnsanlar o madenle birlikte yaşıyor. Biz buranın kapatılmasını istiyoruz” diye isyan etti.

Bölge sakinlerinin kapatılması için uzun zamandır mücadele ettiği Bilfer Madencilik’in atık havuzu ve pasaları geçen günlerde yoğun yağışla beraber dereye aktı. Kirliliğin Madra Barajı’na karıştığı belirtildi. Gerekli tedbirleri almadığı belirlenen işletmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 270 bin lira idari para cezası uygulandığı ve firma hakkında çevreyi kirletmekten dolayı suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

BURADA İŞİ NE?

Gazetemize konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin madenin köye sadece 50 metre uzaklıkta olduğunu belirterek “Yıllardır burada bir sıkıntı var. 2019 yılında genişleme alanı yapmak istediler. Köylülerle buna izin vermedik. Şu an var olan işletmeyle ilgili geçmişte haklar alınmış. Pasa dedikleri bir alan var. Bu alan dere yatağının dibinde. Dağ haline gelmiş. Dibinde bir metrelik duvar var. Yağmur ve rüzgârla o duvarı aşmış. Duvardan dereye doğru akıyor. O pasalar demir elde edebilmek için kimyasal kullanarak ortaya çıkmış bir atık. Şu an bu atık akmaya devam ediyor. Kül gibi bir toprak. Hâlâ akıyor” diye konuştu.

Barajın zeytinlikleri, bağ ve bahçe sulamada kullanıldığını anlatan Ergin özetle şu ifadeleri kullandı:

“Kirlilik yağmur sularıyla beraber belki yeraltı sularına da karışıyordur. Köyün tam dibinde. Yazın inanın köyün içi ve çevresindeki ağaçlar, bitkiler tamamen toza bulanmış durumda oluyor. O kadar yakın köye. Köydeki hayvancılığa kadar etki ediyor. Bu bölge su kaynaklarına yakın bölge. O madenin burada ne işi var?”