Atilla Benli, “Salgınla birlikte önceliklerimiz hızla değişirken, tüketen değil, biriktiren olmalıyız” dedi

31 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Tasarrufun bir ülkenin hem ekonomik hayatının sürdürülebilirliği hem bireysel refahın sürekliliği açısından olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Benli, bugün artık emeklilik döneminin vazgeçilmez birikim/ tasarruf yöntemlerinden biri haline gelen BES’teki toplam (gönüllü ve otomatik BES) katılımcı sayısının, 16 Ekim itibarıyla 12.5 milyon kişiyi, toplam fon büyüklüğü de otomatik BES dahil 163 milyar TL’yi aştığını kaydetti.

KÜÇÜKTEN BAŞLAMALI

Benli, “Yüzde 25 devlet katkısı uygulamasının vatandaşlarımızın sistemi benimsemesinde ve bugünlere gelinmesinde önemli katkıları olmuştur” dedi.

BES’i bugünkü yaşam standartlarını yarınlara taşımanın ilk adımı olarak niteleyen ve tasarrufun alışkanlık haline gelmesi için küçük yaşlardan itibaren çocukların birikim yapmaya başlaması gerektiğini anlatan Benli şöyle devam etti: “Bu alışkanlıkları ileri yaşlarda edinmek zor olduğundan, ebeveynlerin iyi birer rol model olarak çocuklara tasarruf alışkanlığını erken yaşlarda kazandırması onların yarınları adına yapabilecekleri en güzel katkılardan biri” dedi. Benli, 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesine yönelik olarak çıkması beklenen düzenlemelerin de birikim alışkanlıklarının kazandırılması açısından önemli olduğunu hatırlattı.

ENERYA’DAN TASARRUF ÖNERİLERİ

Türkiye enerji pazarının oyuncularından Enerya doğalgazın verimli kullanımı ve faturaları düşürerek aile bütçesine olumlu katkı yapması için bazı öneriler açıkladı.

- Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın.

- Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörleri kapatın.

- Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edin.

- Sıcak su borularını izole ettirin.

- Oda termostatı kullanın.

- Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin.

- Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin.

- Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 oranında önlediğini unutmayın.

- Kombinizi sürekli açıp kapatmayın.

- Yemek pişirirken fırının kapağını açmayın.

- Kombi bakımınızı düzenli yaptırın.

- Yoğuşmalı kombileri tercih edin.