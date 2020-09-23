Atilla Dorsay'dan yeni kitap: Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak/ Türk Sineması

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:33

Dorsay, koronavirüs günlerinde başladığı, ancak Ağustos ayında geçirdiği bir kalp ameliyatı yüzünden eksik kalan kitabını sonradan tamamladı.

Türk sinemasının son 10 yıldaki serüvenine 180 film eleştirisinin yanısıra, dönemin en önemli olaylarına değişik bakışlar ve yorumlar getiriyor.

Altın Ayı’dan Altın Palmiye’ye ödüller; Türkan Şoray’dan Hülya Koçyiğit’e, Kadir İnanır’dan Mahsun Kırmızıgül’e yıldızlara yaklaşımlar; unutulmaz kayıplar ya da unutulmuş filmler; tartışmalı ödüller; en iyi film listeleri...

Ve elbette adındaki gibi yeni gelen bir genç kuşak: kimileri nefes kesen birçok önemli filmle... Kapakta ise Kış Uykusu’ndan bir resim var.