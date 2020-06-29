Atilla ve yakınları hakkında ‘tehdit ve yaralama’dan işlem yapıldı, ‘adli kontrol kararıyla’ serbest bırakıldı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Eski AKP Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile oğlu ve iki yeğeni, eski AKP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın 22 yaşındaki akrabası Efe Gazi Subaşı’yı silahla alıkoyup zorla 490 bin TL parasını almakla suçlandı. Otomobilde 17 saat boyunca alıkonulduğunu, gasp edildiğini iddia eden Subaşı’nın şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis, Menderes Atilla ve yanındakileri gözaltına aldı. İddiaya göre AKP’li bazı vekillerin araya girmesiyle savcılık, Atilla ve yakınları hakkında “tehdit ve yaralama”dan işlem yaparak, şüphelileri “adli kontrol kararıyla” serbest bıraktı.

Atilla ise Salih Fırat’ın aracılığıyla Sayit Subaşı’ya 790 bin TL para verildiğini, Efe Subaşı’nın rızasıyla 490 bin TL’yi kendisine gönderdiğini savundu. Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği’nde, 23 Haziran’da ifadesi alınan Efe Gazi Subaşı, 22 Haziran günü, saat 17.30 sıralarında, aracının önünün bir otomobil tarafından kesildiğini ve elinde tabanca olan 4 kişinin indiğini anlattı.

Subaşı, ifadesine şöyle devam etti: “Şahıslardan Salih Aslan, doldurduğu tabancısını sağ karın boşluğuma dayadı. Ön kapıyı açarak araçtan inmeye çalıştığım anda Menderes Atilla isimli şahıs, kapıyı açmamı dışarıdan engelliyordu. Ali Özdoğan ve Seyyid Muhammet Atilla isimli şahıslar, Menderes Atilla’nın arkasında bekliyorlardı. Hepsinin elinde de görünür şekilde tabanca vardı. Salih Aslan isimli şahsa ‘Ne yapıyorsun, ne oluyor’ dedim. O da bana ‘Senin bize 500 bin TL borcun var’ dedi. Kendisine ‘Ben sizi tanımıyorum, siz kimsiniz, nasıl borcum olur’ dediğimde şahıs bana ‘Senin babanın bize 500 bin TL borcu var, bunu sen ödeyeceksin, ödemezsen seni de aileni de öldürürüm’ diye tehdit etti. Bu sırada silah yine sağ karın boşluğumdaydı.”

Tehditler üzerine 3 seferde havale yoluyla 243 bin TL gönderdiğini anlatan Subaşı, bunun yeterli olmadığının söylenmesi üzerine de kız kardeşinin saat 21.00 sıralarında 10 bin dolar daha getirdiğini kaydetti. Subaşı, Menderes Atilla’nın, kendilerine “Polise haber verirseniz hepinizi öldürürüz” dediğini iddia etti. EFT ve havale limitlerinin dolması nedeniyle gece yarısını beklediklerini anlatan Subaşı, sabah 08.30’da 181 bin TL para daha gönderdiğini kaydetti.

‘CUMHURBAŞKANI’NA YAKINIZ’

Atilla’nın, kendisine “Paranın faizi olarak 250 bin TL daha vereceksin” dediğini söyleyen Subaşı, şunları kaydetti: “Ben şahıslara para bulacağım bahanesiyle arkadaşım Cemal Ergeç’i aradım. Cemal’in anlayacağı şekilde ‘Para hazır mı, getiriyor musun, 12.00’ye kadar vaktimiz var’ diye şifreli konuştum. Bunun üzerine Cemal 155’e ihbarda bulundu. 12.00 sıralarında telefonumdan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden aradığını söyleyen ve kendisinin polis olduğunu söyleyen kişi bana, telefonda, ‘Efe Bey konuşabilir misin’ diye sordu. Benim ‘hayır’ yanıtını vermem üzerine ‘Tamam hemen ekip gönderiyorum’ dedi.

Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde resmi polis ekipleri yanımıza geldiler. Menderes Atilla, bizi, ‘Biz Cumhurbaşkanı’na yakınız, sizin hepinizi bulacağız, bu burada kalmayacak, diye tehdit etti. Daha sonra polis ekipleri hepimiz alıp polis merkezine getirdiler. Kendimin ve ailemin can güvenliğinden endişe duyuyorum. Koruyucu tedbir talep ediyorum.” Gözaltına alınan Menderes Atilla, Salih Aslan, Seyyid Muhammet Atilla ve Ali Özdağan, 24 Haziran’da Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık, şüpheliler hakkında gasp suçundan değil “tehdit veya kasten yaralama”dan işlem yaparak 4 şüpheliyi adli kontrol kararı alınması için sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Sevk kararında, Efe Subaşı’na ait aracın içerisinde borç alışveriş aracı olan Salih Fırat’a ait TBMM araç giriş kartı bulunduğu kaydedildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, 4 şüpheliyi pazar günleri imza atması şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

‘SALİH FIRAT BENİ DOLANDIRDI’

Emniyet’te ifade veren Menderes Atilla ise eski Adıyaman milletvekili Salih Fırat’ın aracılığıyla Sayit Subaşı’ya 2019 Ocak ayında 790 bin TL borç para verdiğini, bu alacak için Efe Subaşı ile görüştüğünü, borcu Efe Subaşı’nın rızasıyla havale yapmak suretiyle ödediğini, bir alıkoyma olmadığını savundu. Tanıdığı işadamlarına sorduğunda “Sayit Subaşı’nın dolandırıcılığı meslek edinmiş bir kişi olduğunu, arkasında Salih Fırat’ın olduğunun” söylendiğini belirten Atilla, “Bunun üzerine Sayit Subaşı ve Salih Fırat tarafından dolandırıldığımı anladım” dedi.