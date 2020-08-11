Atina-Kahire deniz anlaşmasının ardından Ankara, Oruç Reis için yeni Navtex duyurdu

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Türkiye, Yunanistan’ın tepkisine neden olan ve Almanya’nın araya girmesiyle geçen ay ertelediği Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetine başlama kararı aldı. Bu adım geçen hafta Yunanistan ve Mısır’ın, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının imzalandığını duyurmasının ardından geldi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz’de Yunanistan’a ait Rodos ve Meis adaları ile Antalya Körfezi’nin yaklaşık 300 kilometre güney açıklarında araştırma faaliyetine başladı. Geminin 23 Ağustos’a kadar Akdeniz’de araştırma faaliyeti yürüteceği duyuruldu.

‘83 MİLYON ARKANDA’

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis, rastgele” ifadelerini kullandı.

Oruç Reis’in araştırma yapacağı alan, 21 Temmuz’daki Navtex (seyrüsefer bildirimi) mesajında da duyurulan Türk kıta sahanlığının güney ucunda Rodos ve Meis adaları ile Antalya Körfezi’nin 300 kilometre kadar güneyindeki bölgede bulunuyor.

ATİNA’DAN ‘MİSİLLEME’

Oruç Reis, gemi trafiğinin takip edilebildiği açık kaynaklarda son olarak pazar günü, saat 16.24’te, Antalya Körfezi’nden sinyal verdi. Geminin önceki gün araştırma yapacağı sahaya hareket ettiği, alana ulaştıktan sonra araştırmanın duyurulduğu belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin de Oruç Reis’e yönelik olası müdahalelere karşı hazır bekletildiği belirtiliyor.

Türkiye, Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına varmıştı. Buna Yunanistan, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’nden tepkiler gündeme yansımıştı. Ankara’nın son Navtex alanının Atina-Kahire’nin ilan ettiği deniz sınır bölgesini içerdiği iddiası da kimi Yunan basınına yansıdı.

Öte yandan Türkiye’nin yeni Navtex ilanına karşı Yunanistan’dan bir karşı Navtex adımı geldi. Kathimerini gazetesinin haberine göre Türkiye’nin Oruç Reis gemisini sismik araştırmalar için Meis Adası’nın güneyine göndermesiyle ilgili yayımladığı yeni Navtex’ine karşı Yunanistan da yeni bir Navtex yayımladı. Bölgedeki gemilere “Ankara’nın mesajına itibar etmemelerini” söyledi. Yunan Navtex’inde “ruhsatı olmayan bir istasyonun izinsiz ve yasadışı eylemlerle ilgili bir mesaj yayımladığı” belirtildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan ise “Şantaj kabul etmeyeceğiz. Egemenlik haklarını savunacak olan Yunanistan, Türkiye’ye bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren yasadışı eylemlere son vermesi uyarısında bulunuyor” çıkışı yükseldi. Başbakan Kyriakos Miçotakis’in ise dün ordunun üst düzey isimleri ile bir araya geldiği belirtildi. AFP’nin Yunan basınına dayandırdığı haberine göre Devlet Bakanı George Gerapetritis, “Filonun büyük kısmının gerektiği zaman harekete geçmeye hazır olduğunu” söyledi. Miçotakis’in Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğü de gündeme yansıyan haberler arasında.

BERLİN: TANSİYON DÜŞMELİ

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’ın Ankara’nın yeni sismik araştarma duyurusunu Yunan ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştüğü belirtildi. Berlin yönetiminden ise tansiyonun düşürülmesi için adımlar atılması mesajı geldi.