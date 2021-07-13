Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Yunanistan Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamessis'i, Atina'da Galatasaray kafilesine karşı sergilenen tutum nedeniyle bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin Covid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.
Video Haberler
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü:
- Konyaaltı'nda skandal görüntüler!
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış
- Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili flaş açıklama!