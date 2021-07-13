Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Yunanistan Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

13 Temmuz 2021 Salı, 19:04

Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamessis'i, Atina'da Galatasaray kafilesine karşı sergilenen tutum nedeniyle bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin Covid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.