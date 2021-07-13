Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Yunanistan Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 19:04
Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Yunanistan Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
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Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamessis'i, Atina'da Galatasaray kafilesine karşı sergilenen tutum nedeniyle bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin Covid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.


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