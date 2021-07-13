Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtılıyor

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar, yarın satışa çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 15:00
Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtılıyor
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Galatasaray, 2021-22 sezonunda giyeceği formaları yarın taraftarlarının beğenisine sunacak.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi ürün satış mağazası GS Store'dan yapılan "Son 1 gün! #İlkVeTek" ifadeli paylaşımda, Nike tarafından üretilen formaların 14 Temmuz'da (yarın) satışa çıkacağı vurgulandı.

Paylaşım şu şekilde:


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