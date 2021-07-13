Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtılıyor
Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar, yarın satışa çıkacak.
Galatasaray, 2021-22 sezonunda giyeceği formaları yarın taraftarlarının beğenisine sunacak.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi ürün satış mağazası GS Store'dan yapılan "Son 1 gün! #İlkVeTek" ifadeli paylaşımda, Nike tarafından üretilen formaların 14 Temmuz'da (yarın) satışa çıkacağı vurgulandı.
Paylaşım şu şekilde:
Son 1 gün! #İlkVeTek pic.twitter.com/TynZWAjSZT— GSStore (@GSStore) July 13, 2021
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