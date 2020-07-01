Atletico, Madrid'e çalıştı!

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:03

İspanya La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Maç İspanya ligine yeni bir şekil getirdi.

Nou Camp'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid'in iki golünü Saul penaltıdan kaydederken, Barcelona'nın golleri Diego Costa (k.k) ve Lionel Messi'den geldi.

700. GOL GELDİ

Lionel Messi, Atletico Madrid'e attığı gol ile kariyerinin toplamda 700. golünü kaydetti. (İLGİL

Ligde ikinci sırada yer alan Barcelona, puanını 70 yaptı. Barcelona'dan bir maç eksiği olan Real Madrid'in ise 71 puanı bulunuyor. Real Madrid bir sonraki maçını kazanırsa şampiyonluk yarışında farkı 4 puana çıkaracak. Atletico Madrid ise 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor.