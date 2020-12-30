Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Atletlerimiz bizleri mahcup etmedi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 09:31

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2020 yılı için "Atletizm için de kolay bir yıl olmadı. Olimpiyatlar dahil birçok organizasyon ötelendi. Ama biz, bu koşullarda çocuklarımızın heveslerini yitirmemesi, isteklerini kaybetmemesi için çok özenli davrandık" dedi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

Dünya için zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Çintimar, "Yurt içinde ve Balkanlar'da tüm hedef yarışmalarımızı tamamladık. Atletlerimiz de gösterdikleri performanslarla bizleri mahcup etmediler. Kırılan rekor sayısının yüksekliği de bunun en güzel kanıtı" diye konuştu.

"69 REKOR YENİLENDİ"

"Atletizmde 2020 sezonunun kapanmasıyla birlikte yıl sonu raporunda yine bolca Türkiye rekoru ve madalya yer aldı" diyen Başkan Çintimar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normale göre üç ay daha kısa atletizm sezonuna rağmen yıl boyunca tam 69 rekor yenilendi. Türk atletizminde 2020 sezonu başarılı sonuçlarla kapandı. Son olarak geçen hafta İstanbul'daki salon deneme müsabakalarıyla noktalanan atletizm sezonunda yıl boyunca 69 Türkiye rekoru kırıldı, ayrıca dört kez de rekor egale edildi. Yıl boyunca en fazla rekor kıran isim, büyükler ve U23'te kırdığı toplam 14 rekorla Mikdat Sevler olurken, Salih Korkmaz, Ersu Şaşma, Umut Uysal, Tuğba Danışmaz, Simay Özçiftçi, İlkay Aydemir de dörtten fazla rekora imza atan isimlerdi. Berke Akçam, Sinan Ören, Meryem Bekmez gibi isimler de 2020'de üç rekor kırdılar. Mart-Temmuz arasını etkileyen pandemi arası sezonu kısaltsa da rekorların hızını kesemedi. Türk atletler, 2020'de salonda 43 rekor yenilerken, açık saha ve yol yarışmalarında 26 dalda listeye yeni rekorlar yazıldı."

Fatih Çintimar, 2020 yılı içinde katıldıkları Balkan şampiyonalarında kazandıkları 123 madalya ile Balkan Atletizm Birliği'ne üye 21 ülke arasında yılı en fazla madalyayla kapatan takım olduklarını kaydetti. Çintimar, şu bilgileri verdi:

"Ay-yıldızlılar katıldıkları, Balkan U20 Salon Şampiyonası'nda 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz; Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'nda 3 altın, 7 gümüş, 6 bronz; Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz; Balkan Maraton Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz; Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz; Balkan Dağ Koşusu'nda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz; Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 9 altın, 2 gümüş, 10 bronz ve Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda ise 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya kazandılar."

Koronavirüs pandemisinde organizasyonların etkilendiğini hatırlatan Çintimar, "2020 sezonu içinde olimpiyat kotası süreci 5 Nisan ile 30 Kasım tarihleri arasında dondurulduğu için sezon içinde Tokyo vizesi alan atlet sayısı sınırlı kaldı. Yine de 2020 içinde Eşref Apak, beşinci kez olimpiyat kotası alarak Türk spor tarihine geçerken, maratonda da Yavuz Ağralı adını Şubat ayında Tokyo 2020 listesine yazdırdı. Türkiye'nin toplam kota sayısı 14'e ulaştı. Ekim ayında yapılan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye, tarihindeki en iyi sonuçları elde etti. Bireysel olarak Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak dünya yedincisi olurken, kadınlarda milli takım altıncı sırayı alarak büyük bir başarı elde etti. Geride kalan sezon içinde Süper Lig, U20 Ligi, U18 Ligi ve Bölgesel Kros Ligi yarışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlayan Türk atletizmi, ayrıca bireysel şampiyonaların da U18 haricindeki tamamını gerçekleştirdi. U18 şampiyonası ise pandemiden dolayı o yaş grubundaki atletlerin kısa mesafeli seyahat etmeleri için bölgesel olarak icra edildi" dedi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, pandemi boyunca her konuda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.