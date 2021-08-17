Atletizmde Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası heyecanı
1986'daki ilk şampiyona haricinde tüm organizasyonlarda yer alan milli sporcular, 8 madalya kazandı.
Türkiye, tarihinde 17. kez yer alacağı Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda bugüne dek birisi altın, 3'ü gümüş, 8 madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 18-22 Ağustos tarihlerinde 18'incisi düzenlenecek şampiyonada Türkiye, 17. kez sahne alacak. 1986'daki ilk şampiyona haricinde tüm organizasyonlarda temsil edilen ay-yıldızlı milliler, bu şampiyonalarda 8 madalya kazanarak kürsü sevinci yaşadı.
Türkiye'ye bu şampiyonada şampiyonluk yaşatan ilk isim Eşref Apak, 2000'de Şili'nin başkenti Santiago'daki zaferiyle Türk atletizm tarihine geçmişti. Bugün 39 yaşında olan Apak, halen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyası olan tek Türk atlet konumunda.
Son dört şampiyonanın hepsinden madalyayla dönmeyi başaran Türkiye'nin Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği madalyalar şöyle:
2000: Eşref Apak, Çekiç atma (altın)
2004: Selahattin Çobanoğlu, 800 metre (bronz)
2008: Merve Aydın, 800 metre (gümüş)
2012: Nimet Karakuş, 100 metre (gümüş)
2014: Emel Dereli, gülle atma (bronz)
2016: Salih Korkmaz, 10.000 metre yürüyüş (bronz)
2016: Eda Tuğsuz, cirit atma (bronz)
2018: Meryem Bekmez, 10.000 metre yürüyüş (gümüş)
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