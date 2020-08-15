Atletizmde pandemi sonrası dünya rekoru

Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:53
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 Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde rekor kırıldı.

II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Bu alanda önceki rekor, 12.37.35 ile Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye aitti.


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