Atletizmde pandemi sonrası dünya rekoru
Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde rekor kırıldı.
II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Bu alanda önceki rekor, 12.37.35 ile Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye aitti.
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