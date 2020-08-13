Atlı polisler Kadıköy sahilinde

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Kadıköy sahilde koronavirüs denetimi yaptı.

DHA
13 Ağustos 2020 Perşembe, 14:43
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.

Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. 

Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaparken ayrıca sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.



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