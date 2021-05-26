Hülya Avşar: Zenginlikten daha kötü bir şey olamaz

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:55

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu oldu. Avşar, Masumiyet dizisinin neden bittiğini açıklayarak "Daha önce bitecekti aslında ama ben devam etmesi zorladım" dedi. Işık'a konuşan Avşar, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"SON VURUŞUMDA ÇENESİNE GELDİ"

Hülya Avşar, senaryo gereği attığı tokat, rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiğini çıkarmıştı. Işık, sosyal medyada da oldukça konuşulan Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat meselesini sorunca Avşar, yaşananları şöyle anlattı:

"Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi."

AĞZINI KAPATAMAMIŞ

Birkaç dakika geçine Postoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini söyleyen Avşar, apar topar hastaneye gidildiğini belirtti. Yaşanan trajikomik olayı anlatırken gülmesine engel olamayan Avşar, Postoğlu'ndan da yayın sırasında esprili bir dille özür diledi.

FİLTRE İTİRAFI: SİNİRLERİM ÇOK BOZULDU

Fox TV’de yayımlanan Masumiyet dizisinde Hale rolüyle izleyici karşısına çıkan Hülya Avşar’ın yüzü bulanık ve filtre uygulanarak yayınlanmıştı. Avşar, programda filtre konusuna da açıklık getirdi. Ünlü sanatçı, Filtreli sahnelerden haberdar olmadığını sonradan öğrendiğini önce çok gerildiğini düzeltilmesi için ekiple irtibata geçtiğini söyledi.

Candaş Tolga Işık’ın “Dizi boyunca Hülya Avşar diziden daha çok konuşuldu, ordaki karekter ve malum filtreler” diyerek göndermede bulunduğu konuya Hülya Avşar, “O filtrelerde benim hiç bir suçum yok onu bir söyleyeyim” dedi.

Bazı sahnelerin ışık hatalarına daha sonradan müdahale edildiğini anlatan Avşar, “Burada fazla müdahale edilmiş ama neden bilmiyorum. O gün sabaha kadar bu işlerle ilgilenen teknik ekiple mesajlaştım. O kadar sinirlerim bozuldu. Sonrasında çok güldüm” sözleriyle konuya açıklık getirdi.

AYVALIK'TA ADA ALDI MI?

Ayvalık'ta ada aldığı iddia edilen Avşar, "Ada almadık. İlgilendik sadece. Fiyatı sorduk, konuştuk. Benim son derece sıradan bir hayatım var. Ailemle yaşıyorum pandemide 8 ay kaldım" açıklamasını yaptı.

"ZENGİNLİKTEN DAHA KÖTÜ BİR ŞEY OLAMAZ"

Avşar, zenginliğe ilişkin olarak da, “Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey zenginlik. Her şeyi alabilmek... Hayatta her şeye şüpheli yaklaşırsın. Sevgilin ‘seni seviyorum’ dese bile inanamazsın. O yüzden zenginlikten daha kötü bir şey olamaz. Bir şeylere özlem duymak gerek bu hayatta” ifadelerini kullandı.