Hülya Avşar'dan çok konuşulan filtre açıklaması
Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar'a dizide filtre uygulanmış ve yüzü bulanıklaştırılmıştı. Avşar konuyla ilgili açıklama yaptı.
Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar'a dizide filtre uygulanmış ve yüzü bulanıklaştırılmıştı.
Dizideki görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan Avşar, söz konusu sahneye ilişkin dedikodu programı Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulundu.
Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını belirten Avşar, "Hepimiz şaşırdık valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!" ifadelerini kullandı.
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