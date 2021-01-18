Attila Szalai, Fenerbahçe'nin ikinci Macar oyuncusu oldu

18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:03

Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından kadrosuna kattığı Attila Szalai, kulüp tarihinin ikinci Macar futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ikinci kez bir Macar futbolcuyu takıma dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Macar futbolcu transferini 1952 yılında Zobel'i renklerine bağlayarak yapmıştı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ EN GENÇ STOPER

Attila Szalai, Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin en genç stoper transferi oldu.

Söz konusu süreçte kadrosuna daha önce 8 stoper takviyesi yapan sarı-lacivertliler, en genç savunma takviyesini ise Szalai ile gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Szalai'den önce en genç savunma transferini alındığı dönemde 24 yaşında olan Mauricio Lemos ile yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerin söz konusu dönemdeki en yaşlı stoper transferi ise 34 yaşındaki Adil Rami ile kayıtlara geçmişti.

SZALAİ'NİN 4. TAKIMI FENERBAHÇE

Attila Szalai, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 4. takımını seçti.

Rapid Wien II'de start verdiği kariyerinde daha sonra Mezokövesd Zsory formasını giyen 22 yaşındaki stoper, son olarak Apollon Limassol kadrosunda yer aldı.

Macaristan'ın çeşitli yaş gruplarında milli olan genç stoper, 16 yaş altında 1, 19 yaş altında 13, 21 yaş altında ise 18 kez görev yaptı.

Szalai, A milli formayı ise 8 maçta giymeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI





Sarı-lacivertli kulübün, Attila Szalai de dahil olmak üzere 114 yılda kadrosuna dahil ettiği 160 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.

Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka

Senegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto

Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses

Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

İtalya (2): Ranço, Baldini

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna Hersek (1): Demir Hotic

İsrail (1): Haim Revivo

Makedonya (1): Eljif Elmas

Meksika (1): Diego Reyes

Kosova (1): Vedat Muric

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

Ekvador (1): Enner Valencia

Kongo (1): Marcel Tisserand

Tanzanya (1): Mbwana Samatta

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.