ATV, ‘Dolar olmuş 4 lira’ repliğini yine sansürledi

05 Nisan 2021 Pazartesi, 13:15

ATV, dün akşam (4 Nisan 2021) yayınladığı 2018 yapımı 'Ölümlü Dünya' filminin "dolar olmuş 4" repliğini sansürledi. Dün filmin ATV’deki yayınını izleyenler Gazanfer (Ahmet Mümtaz Taylan) ile Oktay (Alper Kul) karakterleri arasındaki bir diyalogda geçen “Dolar olmuş 4 lira” repliğinin sansürlendiğini gördü. Bu replikle birlikte "- Adı ne bu kızın? - Begüm" diyaloğu da filmden çıkarıldı.

Filmin orijinal ve sansürlenmiş kısmı şu şekilde:

Aynı filmi 2018’de de yayınlayan kanal, dolar repliğini o yıl da sansürlemişti.

Haydarpaşa Garı’nda lokanta işleten sekiz kişilik Mermer ailesinin hikayesinin anlatıldığı “Ölümlü Dünya” adlı filmin yapımı 2017’de tamamlanmış, 26 Ocak 2018’de vizyona giren film, 11 Mayıs’ta yeniden izleyicilerle buluşmuştu.

Dolar/TL kuru, filmin vizyona girdiği 26 Ocak 2018 tarihinde 3.74, yeniden izleyiciyle buluştuğu 11 Mayıs 2018 tarihinde 4.3 seviyesindeydi. Dolar/TL bugün ise 8.13 seviyesinde işlem görüyor.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

ATV’nin sansürünü fark eden bazı sosyal medya kullanıcıları, duruma kendi Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

ATV'de ölümlü dünya var, DOLAR OLMUŞ DÖRT LİRA repliğini sansürlediler dhdhfhd — aylakokur (@aylakokur) April 4, 2021

ATV'nin Ölümlü Dünya filminde "Dolar olmuş 4 lira" repliğini sansürlemesini hayatım boyunca unutamayacağım sjdhfgjshdgf — Cody Mehmet (@codymehmetcatal) April 5, 2021

Memleketimin geldiği son hal. Filmde replikleri sansürlüyorlar ?? Dolar olmuş 4 pic.twitter.com/GL9915qdEy — Fahri Uçkan (@f_uckan) April 5, 2021