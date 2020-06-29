ATV’ye RTÜK’ten dokunulmazlık zırhı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından ATV’ye dokunulmazlık zırhı giydirilmiş durumda” dedi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in eleştirel yayıncılık yapan kanalları cezalandırırken, iktidar yanlısı kanalları nasıl koruyup kolladığını hazırladığı çarpıcı raporla ortaya koydu.

Taşcı’nın verdiği bilgiye göre, Ocak 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında RTÜK’e en çok şikâyet edilen kanal ATV oldu. ATV ile ilgili kuruma tam 89 bin 987 şikâyet geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Taşcı, “İktidar yanlısı kanallar, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in koruması altında. Bir kanal 6 ayda en çok şikâyet edilenler sıralamasında birinci oluyor ve hakkında tek bir rapor dahi düzenlenmiyor. O yayıncının durumu üst kurulda dahi görüşülmüyorsa bunun adı denetim değil, yandaşını koruyup kollamak, denetlememek demektir. Şahin, resmen ATV’ye dokunulmazlık zırhı giydirmiş durumda. Öyle olmasa bir kanal hakkında 6 ay boyunca bu kadar şikâyet gelirken, bir tek dosyası üst kurulda görüşülmez mi” dedi.

Taşcı, şunları kaydetti: “Görüyoruz ki RTÜK Başkanı, yayıncılara AKP’yi, Erdoğan’ı eleştirenler ve eleştirmeyenler olarak bakıyor. Hatta ATV ve diğer yayıncılar diye ayırıyor. Oysa yasa gereğince hepsine eşit olmak zorunda. Ama Şahin kendisinin RTÜK’teki varlık nedeninin iktidar yanlısı kanalları koruyup kollamak, yasalara aykırı yayınlarını da görmezden gelip duymamak olduğunu sanıyor. Ebubekir Şahin’e, yasada belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmemesinin kendisi açısından hukuki sonuçlar doğuracağını hatırlatmak isterim.”