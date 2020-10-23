Audrey Hepburn'ün hayatı film oluyor

23 Ekim 2020 Cuma, 11:13

İkonik filmlerin Oscar ödüllü yıldızı Audrey Hepburn'ün hayatı, Helena Coan'ın yönetmenliğini yaptığı belgeselle beyazperdeye taşınıyor.

Baleyi odağına alan belgeselde Hepburn'ün oğlu Sean Hepburn Ferrer, Givenchy'nin eski direktörü Clare Waight Kaller, Tiffany & Co'nun tasarım direktörü John Loring gibi isimlerin yıldız hakkında verdiği özel röportajları yer alacak.

Yalnızca oyuncu değil, bir stil ikonu olarak da hafızalarda yer eden Hepburn'ün "Audrey" isimli belgeseli Amerika'da bu yıl içinde, Türkiye'de ise 8 Şubat 2021'de vizyona girecek.

Kaynak: NTV



