Av. Figen Özler Merder: Sezen Ünlü kurtarılabilirdi

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:58

Sezen Ünlü... 17 Yaşında daha çocuk, hamile, hayatta kaldığı yıl başına nefret ve hiddet dolu 16 bıçak darbesi ile katledildi. Aslında bu çocuk şiddet ve ölümle imam nikahı ile evlendirildiği gün tanıştı. Ailesi çocuk yaşta imam nikahı ile evlenmesine karşı çıkmadı. Basına yansıyan bilgilere göre, daha öncede katilinden defalarca şiddet tehdidi almış, defalarca darp edilmiş ve en son 6284 sayılı yasa gereği 2 ay süre ile tedbir kararı aldırmıştı. Bu çocuk,ayrılmak istiyorum dediği için sokak ortasında katledildi.

Aile yapısını bozuyor diye, kadın cinayetleri durmadı diye, hiç ilgisi olmadığı halde sözleşme fesh edilmesi istenilirken, bu konunun ihtimalinin konuşulması bile uygulamada verilen tedbir kararlarının süresinin kısalması ve tedbir kararlarının nitelik olarak zarar görmesine sebep olmuştu. Bir sözleşmeyi imzalayınca elbette ki jet hızıyla herşey hallolmayacak, kadına şiddet bitmeyecekti, ama vatandaşın devletinin insan hakları, kadına ve çocuğa şiddet konusunda hassasiyetini ve çabasını görmesi açısından bu insan hakları sözleşmesinin imzalanmış olması çok ciddi bir adımdı. Olması gereken, 6284 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanmasını sağlamak, sözleşmeyi feshetmek yerine tüm ilkelerin yeniden gözden geçirilmesini, ona göre politika üretilmesini, çok daha etkin cezalar verilmesini sağlamak, mağduru daha ciddi şekilde korumak, elektronik kelepçe uygulamasını çoğaltmak, yasa gereği açılması gerekli sığınma evi sayısını ideale ulaştırmak, en önemlisi ana okulundan toplumsal cinsiyet eşitliğini bir ders olarak okutmak ve benimsetmektir.

Bu fesh kararı biz hukukçulara göre, usul ve esas açısından geçersiz olsa da gelinen noktada,kadın ve çocuk kendini daha çaresiz hissedecek, şiddet uygulayanların ise cüretine cüret katılacaktır. Nitekim bir haftada 9 kadın daha katledildi. Henüz ülkemizde kadına şiddet bu denli ciddi bir konuyken, 6284 sayılı yasa bu sözleşme gereği başlangıç adımıyken, imzalanması konusunda bizler gurur duyarken, tüm ilkelerin ışığında daha da etkin politika ve yasa üretmek gerekirken sözleşmeden çekilmek gerçekten inanılmaz ve insan hakları konusunda vahim bir durumdur. Bu çocuk, yasalar ve koruma tedbirleri etkin uygulansa idi, İstanbul Sözleşmesi'nin ilkeleri benimsense, şiddet uygulayan alacağı cezalardan ürkseydi, fail, çocuk yaşta biriyle evlenmesinin yanlışlığının bilincinde olsaydı...

Sezen, kurtulabilir miydi? Evet kurtulabilirdi...