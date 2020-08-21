Av sezonu başlıyor, hayvanseverler ve çevreciler tepkili

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre av baskısı ve habitat kaybı sebebiyle nesli küresel ölçekte tehdit altında bulunan üveyik kuşu da avlanmasına izin verilen hayvanlar arasında. Öte yandan, 1 Eylül 2020-31 Mart 2021 tarihlerini kapsayacak dönem için avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. 798 yaban hayvanı için “av izni” çıktı.

Avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağkeçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yabankeçisi, yabandomuzu türleri bulunuyor.

Buna göre 398 erkek yabankeçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yabankeçisi, 45 dişi yabankeçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağkeçisi, dokuz Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Sosyal medyadan #AvCinayettir başlığı açan yurttaşlar karara tepkili.

Yurttaşlar “Her canlının yaşam hakkı vardır. Avcılık spor değil katliamdır, yasaklanmalıdır’’ mesajları paylaştı.