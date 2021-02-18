Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: "Bathonea bir dünya mirasıdır"

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, TEM Otoyolu’nun yanında yapılan define kazısında İstanbul’un antik kenti Bathonea’nın devamına rastlandığını kaydederek “Bölgeyi korumamız lazım. Kanal İstanbul’un altında kalmayacak ama projenin etkilediği bir alan. Gölde derinleştirme, çamur alma faaliyeti olacak. Alan, heyelan ile karşı karşıya kalacak ve antik kent heyelanın altında kalma riski taşıyor. Eğer kanal yapılırsa Bathonea da zarar görecek. Bathonea dünya mirasıdır. Kanal İstanbul sürecine itirazımız var” dedi.

‘KAZILAR BİRLEŞTİRİLMELİ’

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, korsan defineciler tarafından Bathonea’nın devamının bulunduğunu anımsatarak “Korsan define arayanların tarihi bir bölge olan Bathonea’nın hemen 500 metre ötesinde bir kazı yaptıkları ihbarını aldık. Müzeler müdürlüğüne ve il kültür müdürlüğüne bilgi verildi. Ben de alana gittim. Alanda denetimlerimizi sıklaştırdık. Biz tarihimizi ve kentimizi korumaya özen göstereceğiz” diye konuştu. Kocaeli Ünüversitesi tarafından bölgeye yakın bir yerde kazı çalışması yapıldığını kaydeden Hançerli, “Bu kazı alanına buranın eklenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Mevcut yüzeyde yapılan incelemelerde bile bölgenin tarihi dokusunun oldukça eski ve ciddi olduğu görünüyor. Buranın kazı alanına dahil edilmesi için girişimlerimiz var” dedi. Daha önce Bathonea’da, Vikinglere ait kalıntıların izine rastlandığını ve bölgenin korunması gerektiğini vurgulayan Hançerli, “Eğer kanal yapılacaksa İstanbul’a nasıl zarar verecekse Bathonea da zarar görecek. Bathonea dünya mirasıdır. Kanal İstanbul sürecine itirazımız var ve bu bölgede tarihi mirasa olumsuz etkisi olacak. Kanalın yapılma sürecindeki diğer zararları saymıyorum bile. Yurttaşlar da bu tarihi yapının dağıtılmasına itiraz ediyor. Tepkileri yöneticilerin dikkate alması gerekir” ifadelerini kullandı.

HANÇERLİ: ARKEOPARK OLSUN

Bathonea’nın turizme açılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Konu eğer para kazanmaksa kanalın istihdamı geçici ama Bathonea’nın kalıcı. Turizmiyle ülkemizin istihdamında önemli bir kaynak olabilir. Burası çok önemli bir tarihi doku. Avcılar’daki tarihi dokuyu koruyarak bir arkeopark olmasını isteriz” dedi.