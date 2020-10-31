Avcılar’da ‘depreme hazırlık toplantısı’nda depreme yakalandılar!
Avcılar’da ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ adını verdiği kentsel yenilenme çalışmalarını başlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılarlı müteahhitlerle yaptığı toplantı sırasında depreme yakalandı.
Avcılar’da ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ adını verdiği kentsel yenilenme çalışmalarını başlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılarlı müteahhitlerle yaptığı toplantı sırasında depreme yakalandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşen Müteahhitlerle Kentsel Dönüşüm Toplantısı İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi.
Deprem esnasından katılımcıları sakin olmaya davet eden Hançerli’ Toplantıya daha sonra devam edelim. Benim kentte ne var ne yok bakmam lazım. Siz dilerseniz toplantıya devam edebilirsiniz fakat benim Avcılar’da depremin bir etkisi olup olmadığını incelemem lazım.’ dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
Video Haberler
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'