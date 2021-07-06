AvivaSA’daki hisse devri sonrası şirketin adı AgeSA Hayat ve Emeklilik oldu

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

AvivaSA’daki Aviva hisselerini Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortağı Ageas’ın almasından sonra, şirketin yeni adı AgeSA Hayat ve Emeklilik olarak açıklandı.

Bu amaçla dün online düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve AgeSA Başkanı Haluk Dinçer, yeni ortaklıkla sürdürülebilir başarı peşinde olacaklarını, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlarını ise eylül ayına kadar hazırlayacaklarını belirtti.

‘İYİ Kİ’LER ÇOĞALACAK

Ageas Üst Yöneticisi Hans De Cuyper de bu ortaklığın kendilerini çok heyecanlandırdığını, Türkiye’nin uzun vadeli kârlılık vadeden pazar olduğunu, bu konudaki uzmanlıklarını Türkiye’ye taşıyacak adımlar atacaklarını söyledi. Sorular üzerine Aksigorta’nın performansına ilişkin de yorum yapan Cuyper, “Oradaki büyüme hızı ve kârlılıktan çok memnunuz. Dönemsel dalgalanmalardan bağımsız hareket ediyoruz. Aksigorta’daki başarıyı AgeSA’da da yakalamak istiyoruz. 2-5 yılda yüzde 15-20 büyüme yakalanabilir” dedi.

“Yeni bir enerji geliyor bize. Dinamik ve güçlü bir birliktelik olacak. Yeni ortaklığımızla müşterilerimizin hayatını ‘keşke’ler yerine ‘iyi ki’lerle daha çok doldurmak için çalışacağız. İşimizin özünde iyilik var” diyen AgeSA Hayat ve Emeklilik Üst Yöneticisi Fırat Kuruca, 18 yaş altı BES’le ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: “Görüşmelerde çok ciddi ilgi olduğunu görüyoruz. Çocuklar söz konusu olunca BES’e daha sıcak bakıyorlar. Daha uzun vadeli ürünlere yatırım çocuklarda öne çıkacak. Elbette gelir de önemli bir unsur olacak. Ayrıca 18 yaş altına uygun dijital çözümler ve faydalar da sunmalıyız.”

BES’E KATILIMDA SIKINTILAR SÜRÜYOR

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin güncel verileri, BES katılımın inişli-çıkışlı bir seyir izlediğini gösteriyor. 25 Haziran itibarıyla gönüllü BES’teki net katılımcı sayısı 6 milyon 907 bin 420 kişiye ulaştı. Bu sayı 2020 sonunda 6 milyon 900 bin 565 kişiydi. Ancak 2 Nisan’da 6 milyon 911 bin 266 kişiye kadar çıkmıştı.

Otomatik BES’te ise net çalışan sayısı 5 milyon 753 bin 337 kişi. Bu sayı 2020 sonunda 5 milyon 724 bin 81 kişiydi. Ancak 14 Mayıs’ta 5 milyon 776 bin 496 kişiye kadar çıkmıştı.

‘BİRİKİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALIŞKANLIĞA ÇEVİRMELİYİZ’



Türkiye’de 18 yaş altındaki çocuk ve gençler için 1 Temmuz itibarıyla bireysel emeklilik sistemi (BES) dönemi başlarken, Garanti BBVA Emeklilik de bu konuda harekete geçtiğini duyurdu.

Bu konuda “Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlam bir gelecek hazırlamak, onların geleceklerine bugünden yön vermek için birikimi sürdürülebilir bir alışkanlığa çevirmemiz gerekiyor” yorumunu yapan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yüzde 25 devlet katkısı ve yönlendirici uzmanlığın önemli olduğunu vurguladı.

‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ KORUMAYA ÖZEN GÖSTERDİK’

Anadolu Hayat Emeklilik’in, uluslararası saygın sertifikasyon kuruluşlarından biri olan İsviçre merkezli ICERTIAS Uluslararası Sertifikasyon Birliği’nin düzenlediği “Müşterilerin Dostu” sertifikasyon programında, “Mükemmellik” derecesiyle ödüllendirildiği açıklandı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, pandemi gibi zorlu koşulların yaşandığı bir dönemde müşteri memnuniyetini korumak ve iyileştirmek için azami özen göstermeye devam ettiklerini, her koşulda kesintisiz çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı.

‘BEYAN VE TAAHHÜT’ İÇİN TEMİNAT ÖNEMLİ

Küresel Covid-19 salgınıyla birlikte daha çok gündeme gelen şirket birleşme, satın alma ve halka arz işlemleriyle ilgili risklere dikkat çeken IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı: “Birleşme ve satın alma işlemlerinde hedef şirket hakkında verilen beyan ve taahhütlerden doğacak olası finansal zararları ‘beyan ve taahhütler sigortası’ ile teminat altına almak mümkün. Bunun hem alıcı hem satıcı için önemli avantajları var.”

Çiftçi ayrıca, “halka arz sigortası”nın da SPK’ye halka arz için başvuran şirketlerin, menkul kıymet arzını gerçekleştiren kurum, hissedar ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlayan bir sigorta ürünü olduğunu hatırlattı.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Generali Sigorta’nın il bazlı periyodik araştırmasına göre, Hatay’da en çok tercih edilen sigortacılık ürünleri yüzde 42 ile zorunlu deprem, yüzde 27 ile kasko, yüzde 14 ile konut sigortaları oldu.

- Online sigorta platformu Sigortayeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’un düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” kapsamında 2021 Kadınlar Günü Etabı’na sponsor olduğu açıklandı.

- Neova Katılım Sigorta’nın genel kurul toplantısında, şirketin 84.8 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 500 milyon TL’ye çıkarılması karara bağlandı. Mevcut yönetim ise yeniden seçildi.

- Aksigorta’nın, geçen mayıs ayında hayata geçirdiği “Bambaşka Sigortacılık Akademisi”nde 2 bin 500’ü aşkın katılımcıyla 3 bin 500 saatlik eğitim verildiği açıklandı. Her eğitim dönemi 6 ayı kapsıyor.

- Groupama Sigorta’nın, Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından etik değerlere önem veren şirketlerin değerlendirildiği ETİKA 2020 Türkiye Etik Ödülleri’nde ödüle layık görüldüğü açıklandı.