AVM ciroları dibi gördü

06 Nisan 2021 Salı, 12:06

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, Şubat 2021 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 22,6 oranında azalarak 236 puana geriledi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Şubat 2021’de İstanbul’da bin 88 TL, Anadolu’da 776 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2021’de 901 TL olarak gerçekleşti.

Şubat 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 9,4 oranında artış olduğu gözlemlendi.