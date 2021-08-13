'AVM değil, adalet parkı olsun'

13 Ağustos 2021 Cuma, 07:09

Buca’da yaklaşık 62 yıl hizmet veren ancak daha sonra kentin gelişimiyle birlikte yerleşim alanlarının merkezinde kalan Buca Cezaevi 1 ay önce kapatılarak tamamen boşaltıldı. Türkiye’nin en büyük ceza infaz kurumlarından bir tanesi olan ve toplam 69 bin metrekarelik alanda 16 ayrı bloktan oluşan Buca Cezaevi’nin kapatılmasıyla birlikte yerine ne yapılacağı ise merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların ve İzmir milletvekillerinin dahil olduğu süreçte, yapılan çeşitli zirvelerin ardından çıkan ortak karar bölgenin yeşil alan, park ve yol olarak kullanılması yönündeydi. Bölge halkı, STK’ler ve meslek odaları da AVM yapılmamasını talep ediyor.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Cezaevi arsasının 20 Ekim 2003 tarihinde yapılan imar planlarına göre 24 bin 580 metrekaresi ticaret merkezi kullanımına ayrılırken 20 bin 643 metrekaresi park alanı, 6 bin 50 metrekarelik bölümü otopark alanı 7 bin 676 metrekaresi ise eğitim alanı kullanımına ayrılmış durumda. Mevcut imar planları geçerli olduğu ve yeni bir düzenlemeye gidilmediği takdirde eski cezaevinin bulunduğu alanın yaklaşık yarısına alışveriş merkezi yapılacak. 34 bin 369 metrekarelik bölümü kamusal amaçlarla kullanılabilecek. Planlarda trafik konusunda sıkıntılar yaşanan ilçe merkezini rahatlatacak bir yol ya da yeni güzergâh çözümü ise bulunmuyor. Alanın imar durumuyla ilgili yeni bir düzenlemenin şart olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “AKP iktidarının temel niteliklerden birisi de kamusal alanları bir rant alanı olarak görmeleri ve tüm politikalarını buna göre uygulamaları. Eğitim tesisi, sağlık tesisi gibi kamuya ait alanları sattılar. İstanbul’da eski İETT garajını AVM yaptılar. Biz ne yapıyoruz? Kamuya ait alan olan Güzelyalı’daki troleybüs garajını Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi yaparak kamusal alan niteliğini koruyoruz. Tarihi Havagazı Fabrikası bir başka örnek. İzmir’in, İzmirlinin ve CHP’nin bakış açısı kent hafızasını koruyarak kamucu, çevreci ve sürdürülebilir kentler yaratmaktır. Buca Cezaevi de kamuya ait bir alandır. Bölgenin rant amacıyla değil, kamusal fayda ve halkın kullanımı kapsamında değerlendirilmesini bekliyoruz. 1994’teki plana göre, 10 bin 217 metrekare yeşil alan, 2 bin 457 metrekare otopark alanı var. 2003 yılında Adalet Bakanlığı’nın talebiyle bazı değişiklikler yapılmış. Yeşil alan 20 bin 643 metrekareye çıkarılmış. Yani son planda yeşil alanı artırmış ve kamusal fayda sağlamış. Ancak bu yeterli değil. Buca’da nüfus yoğunluğu çok arttı. Buna bağlı olarak da sosyal donatı alanları yetersiz kaldı. Hem Buca gelişti ve insanlar bu bölgeye yerleşmeye başladı hem de üniversite gençliği artık burada” ifadelerini kullandı. CHP’li Bakan, alanın yerine “adalet parkı” yapılmasına yönelik öneride bulunarak “Cezaevinin anılarını silecek, adalet şehitlerimiz adına bir adalet parkı yapılmalı. Burası Bucalıların tıpkı Hasanağa Parkı gibi yürüyüş yapacağı, spor yapacağı, dinleneceği, vakit geçireceği, nefes alabileceği bir alan haline getirilmeli. Bucalılar da oraya AVM değil, bir kent parkı yapılmasını arzu eder. Yeşil alan olursa hem kentimize hem tüm Buca’ya değer katar. Yerel yönetimlere ve Bucalılara danışılmadan Ankara’da masa başında hazırlanan ve ticareti önceleyen bir planlamayı kabul etmeyeceğiz. Tüm siyasi partilerin mevcut milletvekillerini ve il başkanlarını da bu konuda desteğe bekliyoruz. Çünkü bu “Halktan mı yanasınız ranttan mı yanasınız?” testi. Ranttan yana olanları ve Buca’ya yapılacak ihaneti ne Bucalılar affeder ne de İzmirliler” dedi. TMMOB Mimar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, “Bu alanın alışveriş merkezi yapılabileceğine dair endişelerimiz var. Eğer böyle bir şey olursa buna kesinlikle karşı çıkacağız. Yargıya gideriz ve davamızı açarız. Bölgede bir kent parkına ihtiyaç var. Yapılacak bir AVM’nin hiçbir faydası olmayacak. Aksine altyapı, trafik, otopark gibi konularda yeni sıkıntılar ile karşı karşıya kalabiliriz. Umarız AVM söylentileri dedikodudan ibarettir. Alanın kamusal kullanım haricinde değerlendirilmesi yanlış olacaktır” diye konuştu.

AVM İSTEMİYORUZ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç cezaevi arsası ile ilgili görüşünü şöyle dile getirdi: “Uzun süredir burası AVM olmasın diye mücadele ediyoruz. Buraya alışveriş merkezi yapıldığı takdirde günlük ilave 30-40 binlik bir nüfus yoğunluğu daha ortaya çıkacak. Trafik sıkıntılı bir durumda, bir de AVM gelirse burası hallaç pamuğuna döner. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni bir imar planı hazırlamasını bekliyoruz. AVM hem Buca halkı hem de ilçe trafiği açısından ciddi bir sorun yaratır. Bizim önceliğimiz yeni bir yol, sonrasında ise yeşil alan olarak değerlendirilmesi. Bucalının kullanabileceği, sosyal donatı alanlarına sahip, yurttaşın nefes alabileceği alana dönüştürülmesini talep ediyoruz.”