AVM’de yerde yemek yiyenler için tedbir alındı
İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM’lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.
Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar restorandan aldıkları paket servisleri yere oturarak yemek yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine AVM yönetimi harekete geçti. Restoranların oturma alanları güvenlik şeritleriyle kapatıldı. AVM içerisinde gezen polis ekipleri, restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu. AVM güvenliği de gün boyu restoran katında devriye gezdi.
Öte yandan Bayrampaşa’daki AVM dışında Esenyurt’ta ki bazı AVM’lerde de benzer önlemler alındığı görüldü.
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