AVM’deki mağazanın camının kırarak onlarca mont çaldılar

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:42

Olay, geçtiğimiz 7 Kasım Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah saatlerinde hafif ticari bir araçla cadde üzerindeki AVM’nin önüne gelen hırsızlar, bir giyim mağazasına gözlerine kestirdi. Mağazanın camını kıran şahıslardan biri içeriye girerek reyondaki montları çalmaya başladı. Kırdıkları camdan montları çalan hırsızlar, dakikalar içerisinde onlarca montu araca doldurup kaçtı. Hırsızlık anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar camını kırdıkları mağazadan montları çalıyor.



POLİS KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİĞİ HIRSIZLARIN PEŞİNDE



Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların ifadelerine başvurarak kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızların geldiği aracın çalıntı olduğunu ve sahte plaka takıldığını belirledi. Olayla alakalı çalışma başlatan polis ekiplerinin kimliğini belirledikleri şüphelilerin peşine düştükleri öğrenildi.



“HERKES ŞAŞIRDI, BİZ DE ŞOK OLDUK VE TABİ Kİ ÜZÜLDÜK”



Olayı görüp kayıt altına alan Mehmud Keskin, “İş yerindeki çalışanımız ‘mağazanın camını kırıyorlar’ dedi. Bende buradan cama çıkıp kamera çektim. Elbise çalıyorlardı, kapalı kasa bir araçla gelmişlerdi. Biz buradayken camı kırdılar, biz dükkan sahipleri geldi içeride yangın var sandık. Apar topar elbiseleri götürünce hırsızlık dedik. Plakayı kayıt altına almak için çektik. Herkes şaşırdı, biz de şok olduk ve tabi ki üzüldük. Camı hemen tamir ettiler, olayda sonra polis memurlarının yanına gittim görüntüleri verdim. Buralarda aslında hırsızlık olmuyor, buradan duyulmaz diye arkalarından bağırmadık. Otobüsler ve kamyonlar korna çaldılar ama umursamadılar” dedi.



