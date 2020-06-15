AVM’lerden vaka haberleri yağmur gibi geliyor

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Alışveriş merkezlerinde (AVM) örgütlü bulunan TezKoop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, vaka sayısının artışa geçtiğine dikkat çekti.

6 Haziran’da Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada kritik tarihin 15 Haziran olduğuna dikkat çeken Özdemiroğlu, “Ancak gerekli önlemler alınmadı. Çeşitli kentlerdeki AVM’lerden yağmur gibi vaka haberleri geliyor. Hemen önlem alınmalı” dedi.

Özdemiroğlu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Mardin, Diyarbakır ile Bodrum’daki AVM ve büyük mağazalardan yeni vaka haberleri aldıklarını söyledi. AVM’lerin açılmasının ne kadar tehlikeli bir karar olduğunun açık olarak kanıtlandığını belirten Özdemiroğlu, şöyle devam etti: “Sendikamıza koronavirüs vakası nedeniyle bilgiler gelmektedir. Bu süreçte geçici olarak kapanan mağazalar olduğu gibi birçok mağaza da ise çalışanlar rotasyona uğratılmaktadır. AVM’lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının erken bir karar olduğunu belirten sendikamızın ne yazık ki haklılığı ortaya çıkmıştır. AVM’lerin kapatılma kararının alındığı dönemde açıklanan koronavirüs rakamlarının bugün açıklanan sayıların çok altında olduğu unutulmamalıdır.”

Özdemiroğlu, AVM’lerin kapatılması ile birlikte tüm çalışanlar ücretli izinli sayılmalı, ekonomik ve sosyal haklarından kesintiyle gidilmeksizin tüm hakları eksiksiz ve tam olarak ödenmelidir. Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı” dedi.

ESKİYE DÖNEBİLİRİZ

İki gündür günlük vaka sayısında yaşanan artışa ilişkin katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bugünkü rakamlar bize alarm çalıyor şu anda. ‘Dikkatli olun, tekrar eskiye dönebiliriz, tekrar kısıtlamalar gelebilir, yasaklar gelebilir, her şey geriye dönebilir’ diye bizi uyarıyor. Bunu ciddiye almamız lazım. Dünkü uyarı bugün daha belirgin hale geldi. Sarı alarma geçtik şimdi” dedi.