AVM’lerin cirosu eridi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemi nedeniyle yabancı turistin gelmemesi, yurttaşın da tüketimini kısması perakendecilerin cirolarının erimesine yol açtı. Markaların tabiriyle “depolar ağzına kadar mal dolu” ancak ne stokları eritecek ortam var, ne de ilerleyen aylarda işlerin düzeleceğine yönelik bir işaret...

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde bulunan markaların 1-21 Haziran aralığında geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yarısına bile ulaşamadığını söyledi. Markaların koronavirüs salgını sonrası durumlarını ortaya koymak amacıyla araştırma yaptıklarını kaydeden Öncel, “Markaların yüzde 58’inin ciro ortalaması yüzde 35’te kaldı. Yüzde 11’i geçen yılki cirosunun yüzde 25’ine bile ulaşamadı. Yüzde 21’i ise yüzde 26-35’ini elde edebildi. Hazırgiyim özelinde ise turistlere yönelik AVM’lerin ciroları yüzde 25’lerde kaldı” dedi.

STOKLAR ELDE KALDI

“Depolar dolu, bu stokları nasıl eriteceğiz” diyen Öncel, “Stokların çeklerini üreticiye verdik. Ödememiz gerekiyor. Ödemek için de kredi kullandık. Bunun da faizleri var. Bir de şu an ürünleri indirimli satıyoruz. AVM’lerde klimaların çalışmaması vatandaş tarafındaki olası satışların azalmasına yol açıyor. Yabancı turist de gelecek gibi durmuyor. Bu nasıl sürdürülebilir, mümkün değil” diye konuştu.

Ülke genelinde 416 markayı bünyesinde bulunduran BMD, söz konusu araştırmayı 339 markayı kapsayan 62’si hazırgiyim ve 25’i ayakkabı firması olmak üzere 133 üye ile yaptı. En kötü durumda olan sektörün hazırgiyim olduğuna dikkat çeken Öncel, elektronik eşya satışlarının ise arttığını anlattı. Bunda hem pandemi öncesi döneme göre yapılan indirimlerin hem de evde kalma sürelerinin artmasının etkili olduğunu ifade etti. Öncel, düğün sezonunun temmuz itibarıyla açılacak olmasının etkisiyle kuyumculuk sektöründe işlerin “fena gitmediğini” dile getirdi.

Öte yandan, yaptıkları araştırmaya göre tüketicilerin cadde mağazalarına yönelimini artırdıklarını kaydeden Öncel, “Cadde mağazalarında üyelerimizin yüzde 63’ü ortalamada yüzde 70 ciroyu yakalamış görünüyor” diye konuştu.