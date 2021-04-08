Avokadonun 11 faydası

08 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

Her gün avokado tüketmek sağlık için mucizevi etki yaratıyor

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren, sağlık deposu olarak bilinen avokadoyu bir ay boyunca her gün bir adet tüketirseniz 11 madde ile sıralanan etkilerinden faydalanilirsiniz.

Hem dünyada hem de Türkiye’de baş gösteren avokado tüketme çılgınlığının ardında onlarca fayda yatıyor. Kimi için sadece bir trend kimi için ise tatsız bir botanik meyve. Peki otuz gün boyunca her gün bir adet avokado tükettiğinizde yararlanabileceğiniz faydaları sıralasak fikriniz değişir mi?

İşte avokadoyu her gün düzenli olarak tüketmenin faydaları:

BÖBREKLERİN VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR

Avokado, yüksek miktarda potasyum içerdiği ile biliniyor. Bu nedenle böbreklerin çalışmasına yardımcı oluyor. Böbrek rahatsızlıkları yaşayan kişilere aldıkları tedaviye ek avokado tüketmesi öneriliyor.

NEFESİ TAZELER

Antibakteriyel özellik taşıyan avokado, ağız sağlığı bakımından da önemli bir besin. Avokado, ağızdaki bakterileri temizlerken nefesin ferah olmasını da sağlıyor.

GÖZLER İÇİN DE ETKİLİ

Avokado, vücutta karotenoid seviyesini arttırır. Karotenoidler A vitamini gibi göz sağlığında önemli bir yere sahiptir. Avokado görme fonksiyonlarına iyi gelerek görüşü güçlendirir.

VİRÜSE KARŞI KORUYOR

Avokado, hastalıklara karşı gizli bir silah olma özelliğini taşır. Zengin içeriği sayesinde virüs ve enfeksiyonlarla savaşırken bağışıklık sistemini destekler.

KAN BASINCINI DENGELİYOR

Gündelik hayatlarını idame ettirmede zorluk yaşayan yüksek tansiyon hastalarının da avokado tüketmesi önerilir. Bol miktarda potasyum ve lutein içeren bu meyve, vasküler hastalıklarla mücadele etmek için birebirdir.

KARACİĞER İÇİN SAĞLIKLI

Kandaki kimyasalların seviyelerini düzenleyen avokado, karaciğerin düzgün bir şekilde çalışmasında mühim bir rol oynar. Karaciğer, kandaki kimyasalların seviyelerini düzenler.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Araştırmalra göre avokado kilo vermeye de yardımcı oluyor. Tok kalmayı sağlayan özelliği ile sindirim sisteminini de düzenliyor.

KANSERDEN KORUMA KONUSUNDA DA İDDİALI

Kanserle savaşta sağlıklı ve dengeli beslenmenin öneminden sıkça bahsedilir. Sitotoksik özelliğe sahip olan avokado, kanserojen hücreleri öldürerek hastalığın büyümesinde engelleyici rol oynayabilir.

DAHA PARLAK VE CANLI BİR CİLT

Avokado yemek cilde nasıl iyi geliyorsa onun maskesini yaparak kullanmak da aynı şekilde cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor. Avokado, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde cildi besleyerek çok daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.

EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR

Bu meyve, antioksidan ve analjezik özellikleri sayesinde eklem ağrılarını hafifletir.

KONSANTRASYONU ARTIRIR

Konsantrasyonunu toplamakta zorluk çekenler için avokado şifalı bir meyvedir. Yapılan araştırmalar, avokadonun beyin gelişimini ve bilişsel aktiviteleri desteklediğini kanıtlıyor.