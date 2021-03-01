Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:21

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şubat ayı anket sonuçlarını paylaştı:

Özkiraz'ın paylaşımları şu şekilde:

"Anketlerimizde Deva ve Gelecek partilerine daha sıklıkla olmakla birlikte Memleket hareketi/TDP gibi partilerin seçmelerine de rastlamaya başladık.

Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak hangi partiye oy verirsiniz dedik.

Bu şekilde sorduğumuzda kararsızlar ve başka partilerde az miktarda da olsa düşüş olduğunu, /SP/Deva/Gelecek/BBP/Vatan/Yrp/TDP ve Memleket hareketi oylarının daha görünür olduğunu fark ettik.

Bu da bize teşkilatı olan partilerin az çok bir oy alacağını gösteriyor.

Bu az / çok oy sonuca tesir eder mi?

Ben iki taraf için de etkinin eşit olacağını düşünmüyorum.

İktidardan ayrılanlar ideolojik bir söylem geliştirdi.

Ama muhalefetten ayrılanların seçilebilir bir ideolojik söylem gelistiremediler.

Şubat ayı sonuçlarimiz şöyle:

AKP 34.8

CHP 26.2

İYİP 13.1

HDP 9.1

MHP 7

Gelecek 2.7

Deva 2.5

TDP 1.6

Mem.Har 1.5

SP 0.7

YRP 0.4

BBP 0.2

Vatan 0.2

*2.5 den az olanlar, hata payımız içinde olduğu için yüksek sapmalar gösterebilir."

Anketlerimizde Deva ve Gelecek partilerine daha sıklıkla olmakla birlikte Memleket hareketi/TDP gibi partilerin seçmelerine de rastlamaya başladık.



Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak hangi partiye oy verirsiniz dedik.



+ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 1, 2021

'ERDOĞAN HDP FEZLEKELERİNDEN VAZGEÇEBİLİR ÇÜNKÜ...'

Öte yandan Özkiraz, yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP'li vekillerin dokunulmazlık fezlekelerinin meclise getirilmesinden vazgeçebileceğini de belirtti.

Özkiraz nedenini ise şöyle sıraladı:

"Çünkü;

HDP -sadece bölge vekilleri- ile istifayı düşünürse ve ara seçim gündeme gelirse;

1-Erdoğan ekonominin ara seçimi kaldıramayacağını hepimizden iyi bilir

2-Erdoğan o seçimde AKP’nin %20’yi zor geçeceğini bilir.

3-HDP İstanbul ve Ankara vekillerini istifa ettirmezse seçim sadece Güneydoğu’da olur.

4-Güneydoğuda yapılacak seçimlerde AKP-MHP kaç oy alır?

Erdoğan kendisine yüzde 20nin Cumhurbaşkanı dedirtmez."