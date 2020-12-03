Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz iktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yakın anket şirketi ORC'nin son seçim araştırmasını paylaştı.
Özkiraz'ın Twitter'dan "iktidara yakınlığıyla bilinen ORC araştırma anketi" diye duyurduğu araştırmada partilerin oy oranları şu şekilde:
AKP 36,1 (-6,5)
CHP 25,4 (+2,8)
MHP 12,7 (+1,6)
İYİ PARTİ 10,4 (+0,6)
HDP 9,3 (-2,4)
GELECEK 2,5 (+2,5)
DEVA 1,9 (+1,9)
SAADET 1,1 (-0,25)
DİĞER 0,6 (-0,13)
İKTİDARA YAKINLIĞI İLE BİLİNEN ORC ARAŞTIRMA ANKETİ— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) December 3, 2020
AKP 36,1 (-6,5)
CHP 25,4 (+2,8)
MHP 12,7 (+1,6)
İYİ PARTİ 10,4 (+0,6)
HDP 9,3 (-2,4)
GELECEK 2,5 (+2,5)
DEVA 1,9 (+1,9)
SAADET 1,1 (-0,25)
DİĞER 0,6 (-0,13) pic.twitter.com/AUTuY0zigQ
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