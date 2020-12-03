Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz iktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yakın anket şirketi ORC'nin son seçim araştırmasını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 13:35
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Özkiraz'ın Twitter'dan "iktidara yakınlığıyla bilinen ORC araştırma anketi" diye duyurduğu araştırmada partilerin oy oranları şu şekilde:

AKP 36,1 (-6,5)

CHP 25,4 (+2,8)

MHP 12,7 (+1,6)

İYİ PARTİ 10,4 (+0,6)

HDP 9,3 (-2,4)

GELECEK 2,5 (+2,5)

DEVA 1,9 (+1,9)

SAADET 1,1 (-0,25)

DİĞER 0,6 (-0,13)


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