Avro 8 TL'yi aştı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:41

Piyasalarda Covid-19 salgınında yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalga endişelerini güçlendirirken bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına başladı.

Dolar/TL yaklaşık bir aylık zaman zarfında 6.85 TL seviyesinde sabit duruyor. Avro kuru ise yükselişini sürdürerek bugün 8 TL’nin üzerine çıktı. Avro şu saatlerde 8.013 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar göstergesi geçen yılın Şubat ayından beri en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların dikkati opsiyon bariyerleri ve ABD - Çin diplomatik anlaşmazlığının dolar üzerinde oluşturduğu baskıda.

Traderlara göre Avro'nun yükselişinde 1.1700 opsiyon bariyerini takip eden yatırımcıların talebi etkili olurken bankalararası masalar dolar/yen paritesinde 105.50 seviyesini hedeflemiş durumda.

ABD'de teşvik paketiyle ilgili müzakereler ve Fed'in bu haftaki politika toplantısı da traderların radarında bulunuyor. Traderlar, ABD merkez bankasının ilerisi için daha fazla genişleyici politik sinyali vermesini bekliyor.

AVRO NEDEN YÜKSELİYOR?

CMC Markets baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, "ABD ile Çin arasında artan tansiyona ilişkin endişeler doların zayıflığına katkıda bulunuyor ve yen ve benzeri paraları dolar karşısında destekliyor," dedi ve "Avro'daki güçlü seyir, doları aşağı iten diğer bir faktör" şeklinde görüş bildirdi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) dördüncü haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından yüzde 0.6 geriledi. Avro /Dolar paritesi yüzde 0.4 yükselerek 1.1697'ye geriledi ve 1.1725 ile Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/yen paritesi yüzde 0.5 düşüşle 105.63'ten işlem gördü.