Avro yükseldi zam geldi

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Avro’daki artış trendinin maliyetleri önemli oranda etkilediğini belirterek “Kura karşı üretimden gelen verimlilik en önemli silahımız. Yılbaşından bu yana Avro, TL karşısında yüzde 20 değer kazandı. Biz tabii bu oranda zam yapmadık” dedi.

Kampanyalar vasıtasıyla çiftçilere bu oranda bir zammı yansıtmadıklarını anlatan Özüner, “Zor bir dönemden geçsek de, üretim ve ekonomiye olan katkımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Online ortamda düzenlenen toplantıda konuşan Aykut Özüner, şu bilgileri paylaştı:

- TürkTraktör yılın ilk 6 ayında toplam 12 bin 357 adet traktörü üretim bantlarından indirdi. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı.

- 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan TürkTraktör, ilk yarıda 5 bin 786 adet traktör ihracatı yaptı.

- Yılın ilk yarısını 2 milyar 179 milyon TL ciro ile kapattık. Net kâr ise161 milyon TL oldu.

- Şu anda piyasada toplam 1.8 milyon traktör var, bunların 1.2 milyonu kullanılıyor, yaklaşık 60 bin traktörün değişmesi gerekiyor. Satışların tekrar 2017’deki 73 bin adetlik satış seviyelerine gelmesi Türkiye’nin genel ekonomik durumuyla ilgili. Hızlı bir büyüme öngörmüyoruz.

- Pandemiyle birlikte tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı, 2018-2019’da ertelenen talep bu yılın başından itibaren tekrar pazara döndü, satışlar arttı.