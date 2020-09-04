Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi: Türkiye yok
Avrupa Birliği (AB) marttan beri geçerli olan ‘seyahat yasağı’ listesini güncelledi, ancak temmuz ayı başında getirilen “Riskli ülkelere vize yasağı”nın devam ettiğini duyurdu.
Avrupa Konseyi'nin açıklamasına göre Avustralya, Çin, Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay vatandaşları AB ülkelerine girebilecek. Çin'den ayrıca AB vatandaşlarının seyahat yasağını kaldırması isteniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Türk vatandaşlarına vize randevuları verilmiyor. Vizesi olanlar da AB'ye alınmıyor. Temmuz başından itibaren Almanya ve İsviçre, vize randevularını durdurduğunu yazılı olarak açıklamış ve ağustos ayında sadece, aile birleşimi, öğrenci veya çalışmak için gidenlere uygulanan ‘D vizesi'nin verileceğini duyurmuştu.
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