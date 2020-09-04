Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi: Türkiye yok

04 Eylül 2020 Cuma, 09:47

Avrupa Konseyi'nin açıklamasına göre Avustralya, Çin, Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay vatandaşları AB ülkelerine girebilecek. Çin'den ayrıca AB vatandaşlarının seyahat yasağını kaldırması isteniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türk vatandaşlarına vize randevuları verilmiyor. Vizesi olanlar da AB'ye alınmıyor. Temmuz başından itibaren Almanya ve İsviçre, vize randevularını durdurduğunu yazılı olarak açıklamış ve ağustos ayında sadece, aile birleşimi, öğrenci veya çalışmak için gidenlere uygulanan ‘D vizesi'nin verileceğini duyurmuştu.