“Avrupa Birliği Türkiye’ye yaptırım uygulayacak” iddiası

14 Temmuz 2020 Salı, 14:00

AB Dışişleri Bakanları’nın toplantısında dün gece Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülmesi kararına kınama gelirken Yunan basından farklı bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonuna konuşan kaynaklar, AB’nin Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulayabileceğini iddia etti. İddiaya göre AB, Türkiye’nin AB’ye giriş görüşmelerinin ve fonların askıya alınmasının da aralarında olduğu bazı yaptırımları görüşüyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, “Türkiye ile AB bloğu arasında yapılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın da geri çekilmesi gündemde” yorumunu yaptı.

Gazetenin bu iddialarıyla ilgili Brüksel’den resmi bir açıklama gelmedi.

AYASOFYA’DA NE OLMUŞTU?

Danıştay, 1934 yılında alınan Ayasofya'nın müze olarak kullanılması kararını geçtiğimiz hafta iptal etti. İptal kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kararname çıkartarak Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Cami'ndeki ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağı açıklandı.